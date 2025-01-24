Орбан: Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Венгрия потеряла свыше 18 миллиардов евро из-за санкций против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Он отметил, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций. По словам Орбана, он призвал европейских лидеров понять, что «так продолжать больше нельзя».

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Премьер подчеркнул, что никогда не поддерживал санкционную политику Европейского союза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы «не нарушать единство» сообщества.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что на случай, если из-за позиции Венгрии не удастся продлить санкции против России, у Евросоюза нет плана «Б», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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