Орбан: Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций
Венгрия потеряла свыше 18 миллиардов евро из-за санкций против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Он отметил, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций. По словам Орбана, он призвал европейских лидеров понять, что «так продолжать больше нельзя».
Премьер подчеркнул, что никогда не поддерживал санкционную политику Европейского союза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы «не нарушать единство» сообщества.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что на случай, если из-за позиции Венгрии не удастся продлить санкции против России, у Евросоюза нет плана «Б», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на полеты
- СМИ: В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы
- ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья
- Орбан: Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций
- ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств
- СМИ: Двенадцать автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
- Завод в Брянске прервал работу после прилета шести БПЛА
- Предприятие «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило работу после атаки БПЛА
- В Воронежской области четыре дома получили повреждения при атаке БПЛА
- СМИ: Павла Чухрая госпитализировали с гипогликемией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru