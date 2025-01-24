Орбан: Венгрия потеряла 18 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Премьер подчеркнул, что никогда не поддерживал санкционную политику Европейского союза, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы «не нарушать единство» сообщества.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что на случай, если из-за позиции Венгрии не удастся продлить санкции против России, у Евросоюза нет плана «Б», передает «Радиоточка НСН».

