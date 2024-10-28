Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию

Сразу после прилета венгерский премьер отправился на встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

Венгерский политик пробудет в Грузии два дня.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопреки попыткам вмешаться извне народ Грузии на прошедших парламентских выборах выразил свою волю, поэтому правящая партия «Грузинская мечта» набрала наибольшее число голосов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

