Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
Глава венгерского правительства Виктор Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом, сообщил телеканал «Имеди».
Сразу после прилета венгерский премьер отправился на встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.
Венгерский политик пробудет в Грузии два дня.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопреки попыткам вмешаться извне народ Грузии на прошедших парламентских выборах выразил свою волю, поэтому правящая партия «Грузинская мечта» набрала наибольшее число голосов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru