Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан поддержал предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине, Молдавии, Грузии, а также Боснии и Герцеговине, сообщает РИА Новости.

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По его словам, венгерский премьер озвучил свою позицию в ходе онлайн-встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, а также главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

«Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС... Грузии и Боснии необходимо также обеспечить статус кандидата, причём в том же темпе», - добавил Хаваши.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит всё содружество, пишут «Известия».

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ФОТО: flickr/European People's Party
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