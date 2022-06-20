Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

По его словам, венгерский премьер озвучил свою позицию в ходе онлайн-встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, а также главами правительств Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

«Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены ЕС... Грузии и Боснии необходимо также обеспечить статус кандидата, причём в том же темпе», - добавил Хаваши.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит всё содружество, пишут «Известия».