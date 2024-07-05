Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели «откровенный разговор» по всем вопросам, связанным с Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, при этом Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, с которым венгерский премьер встречался в начале июля в Киеве.
«Никаких посланий не передавал», - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в МИД Украины заявили, что Орбан посетил Россию без согласования или координации с Киевом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru