Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

По его словам, при этом Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, с которым венгерский премьер встречался в начале июля в Киеве.

«Никаких посланий не передавал», - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в МИД Украины заявили, что Орбан посетил Россию без согласования или координации с Киевом, сообщает RT.

