Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели «откровенный разговор» по всем вопросам, связанным с Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, при этом Орбан не передавал Путину каких-либо посланий от президента Украины Владимира Зеленского, с которым венгерский премьер встречался в начале июля в Киеве.

«Никаких посланий не передавал», - ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в МИД Украины заявили, что Орбан посетил Россию без согласования или координации с Киевом, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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