Медведев: Байдену дадут деньги на поддержку Украины
Сейчас крайне высока угроза прямого конфликта России и НАТО с вероятным переходом в третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал подход новой администрации Соединенных Штатов. Он указал на то, что в США никогда не просили столько денег для второстепенного государства, которое вот-вот распадется. Во-вторых, никогда так агрессивно и нагло не требовали деньги для страны, которая совершенно открыто коррумпирует действующего президента Соединенных Штатов и членов его семьи.
И в-третьих, со времен Карибского кризиса не было такой сильной угрозы прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.
При этом Медведев полагает, что «деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат». Причем это вполне возможно в новом году, чтобы любой ценой продолжить развивать бизнес на войне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru