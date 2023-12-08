Медведев: Байдену дадут деньги на поддержку Украины

Медведев прокомментировал подход новой администрации Соединенных Штатов. Он указал на то, что в США никогда не просили столько денег для второстепенного государства, которое вот-вот распадется. Во-вторых, никогда так агрессивно и нагло не требовали деньги для страны, которая совершенно открыто коррумпирует действующего президента Соединенных Штатов и членов его семьи.

И в-третьих, со времен Карибского кризиса не было такой сильной угрозы прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

При этом Медведев полагает, что «деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат». Причем это вполне возможно в новом году, чтобы любой ценой продолжить развивать бизнес на войне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

