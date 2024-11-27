Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху
Французские власти в полной мере соблюдают свои обязательства в рамках Римского статута. Об этом заявили в МИД Франции.
В заявлении ведомства говорится, что несмотря на это, Париж не намерен исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Согласно французскому праву, Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом. Это будет учтено при обращении МУС с требованием об аресте и выдаче», - заключили в МИД Франции.
Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта «за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru