Орбан направил письмо ЕС по итогам встречи с Путиным

В материале уточняется, что в письме Орбан отметил, что он не выдвигал никаких предложений и не высказывал мнений от имени Евросоюза на встрече с Путиным.

Венгерский политик также рассказал, что Путин не упоминал потери российской армии при обсуждении ситуации на Украине, но озвучил метод учета потерь украинских сил со стороны России. При этом Путин отметил увеличившиеся потери украинской армии за последние недели. В письме Орбан также сообщил, что Путин был удивлен отказом президента Украины Владимира Зеленского от предложения временного прекращения огня. Венгерский премьер-министр указал, что Путин готов рассмотреть условия перемирия, но если оно не будет связано со скрытой передислокацией украинских сил.

Ранее Орбан в интервью Bild выразил опасения относительно усиления конфронтации, заявив, что в последующие два-три месяца жертв конфликта на Украине будет больше, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

