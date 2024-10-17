Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине

Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сийярто: Венгрия против отправки западных инструкторов на Украину

По его словам, причиной является плохо продуманная и плохо реализованная стратегия, за которую ответственность несёт глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нужны изменения... нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — заключил он.

Ранее Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер пытаются сместить его правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюзВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры