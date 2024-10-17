Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине

По его словам, причиной является плохо продуманная и плохо реализованная стратегия, за которую ответственность несёт глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нужны изменения... нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — заключил он.

Ранее Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер пытаются сместить его правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

