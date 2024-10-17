Орбан: Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине
Евросоюз проигрывает в конфликте на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, причиной является плохо продуманная и плохо реализованная стратегия, за которую ответственность несёт глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Нужны изменения... нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — заключил он.
Ранее Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер пытаются сместить его правительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru