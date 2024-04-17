Глава Еврокомиссии заявила, что Европе следует готовиться к войне
Странам Европы следует готовиться к войне. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, странам Евросоюза необходимо заняться реформированием и перестройкой вооружённых сил.
Выступая на проходящей в Брюсселе конференции по вопросам обороны и безопасности, она отметила, что непосредственной угрозы вооружённого конфликта нет, однако это не значит, что он невозможен.
«Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому», - заключила глава Еврокомиссии.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что для победы на поле боя Евросоюзу потребуется организовать производство оружия нового поколения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru