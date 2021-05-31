Süddeutsche Zeitung: спецслужбы Дании помогли США следить за Меркель и Штайнмайером
Американское агентство национальной безопасности с помощью властей Дании следило за рядом европейских политиков, среди которых - канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк, пишет газета Süddeutsche Zeitung.
Речь идет о промежутке времени с 2012 по 2014 годы. Спецслужбы Дании предоставили США доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, по данным издания, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.
Таким образом, Копенгаген оказывал помощь Вашингтону в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
В 2016 году на сайте WikiLeaks была обнародована новая порция секретных материалов о слежке Агентства национальной безопасности США за переговорами ведущих мировых лидеров. Так, были подслушаны переговоры между генсеком ООН Пан Ги Муном и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, на которой говорилось об изменениях климата.
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