Опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины опубликовали первые результаты референдумов по вхождению в состав России. Сообщается, что большинство граждан проголосовали за вступление в РФ.

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В Запорожской области выступили за 98,19% (данные 18% голосов), в ДНР — 98% (данные 16% голосов), в ЛНР — 97,82% (данные 13% голосов, общая явка — 92%), в Херсонской области — 96,97% (данные 14% голосов).

Голосования по вопросу о вхождении в состав РФ проводятся на вышеозначенных территориях с 23 сентября. Сегодня референдумы завершаются. Telegram-канал «Радиоточка НСН» разобрался, что произойдёт после.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Референдум
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