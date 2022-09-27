Опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ
В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины опубликовали первые результаты референдумов по вхождению в состав России. Сообщается, что большинство граждан проголосовали за вступление в РФ.
В Запорожской области выступили за 98,19% (данные 18% голосов), в ДНР — 98% (данные 16% голосов), в ЛНР — 97,82% (данные 13% голосов, общая явка — 92%), в Херсонской области — 96,97% (данные 14% голосов).
Голосования по вопросу о вхождении в состав РФ проводятся на вышеозначенных территориях с 23 сентября. Сегодня референдумы завершаются. Telegram-канал «Радиоточка НСН» разобрался, что произойдёт после.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Десятки россиян запросили убежище в Финляндии
- РАН попросит предоставить бронь от мобилизации кандидатам и докторам наук
- В ФМБА объяснили закупку препаратов калия йодида
- Катар потратил на чемпионат мира по футболу в 15 раз больше России
- Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков»
- Умер Борис Моисеев
- Власти ОАЭ отменили масочный режим
- Глава МИД Франции анонсировала новые санкции ЕС против РФ из-за референдумов
- Опубликованы первые результаты референдумов по вхождению в состав РФ
- В ООН назвали число погибших гражданских на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru