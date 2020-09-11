Депутат назвал Зеленского хуже «отмороженного Порошенко»

«Такого наглого отношения к своему народу мы не видели даже при Порошенко! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват Зеленский и главы администраций, которые подали сфальсифицированные документы», - заявил политик.

По мнению Рабиновича, в этом плане нынешний президент ещё хуже своего предшественника.

«Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины!» - возмутился депутат. Он отметил, что жители подконтрольной Киеву территории Донбасса имели право голосовать за кандидата в президенты Зеленского, а «спустя год правления «президента мира», голосовать уже нельзя».

ЦИК Украины отменил местные выборы 25 октября в 10 объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми – Луганской области. Основанием послужили выводы глав военно-гражданских администраций (ВГА) о невозможности подготовки и проведения выборов из-за близости районов к линии разграничения.

Как писала «Газета.ру», после этого Печерский суд Киева обязал генпрокурутару возбудить уголовное дело на руководителей Донецкой и Луганской ВГА из-за отмены местных выборов.

