Опрос: рейтинг Макрона снижается после переизбрания президентом
Последний опрос общественного мнения показывает снижение поддержки французами президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос института общественного мнения Ifop и консалтингового холдинга Fiducial.
Общее число, одобряющих деятельность Макрона, составило 37%. При этом из этого числа только 9% одобряют ее «полностью", 28% - «скорее одобряют».
По данным французской газеты Le Figaro, рейтинг президента снижается после переизбрания Макрона на новый президентский срок. Отмечается, что еще в апреле число поддерживающих было 44%.
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