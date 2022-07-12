Опрос: рейтинг Макрона снижается после переизбрания президентом

Общее число, одобряющих деятельность Макрона, составило 37%. При этом из этого числа только 9% одобряют ее «полностью", 28% - «скорее одобряют».

По данным французской газеты Le Figaro, рейтинг президента снижается после переизбрания Макрона на новый президентский срок. Отмечается, что еще в апреле число поддерживающих было 44%.

