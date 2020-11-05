Опрос: Каждый второй россиянин следит за выборами президента в США

Больше половины россиян, а именно 53%, просматривают новости о президентских выборах в США. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Также отмечается, что 26% наших соотечественников прочат победу действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

Кроме того, опрос показал, что позитивно воспринимающих Дональда Трампа россиян оказалось в семь раз больше, чем тех, на кого положительное впечатление производит кандидат от демократов Джо Байден: 29% и 4% респондентов соответственно, отмечает Газета.ру.

«Взять паузу»: Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США

Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» высказал мнение о том, что для России мало что измениться от того, кто победит на выборах президента США.

«Для России неважно кто победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся. Мы помним, как обрадовались, когда победил Трамп, но именно при нем против России было введено больше всего санкций», - напомнил Джабаров.

По словам Джабарова, кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:РоссиянеОпросДжо БайденДональд ТрампВыборы Президента США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры