Опрос: Каждый второй россиянин следит за выборами президента в США
Больше половины россиян, а именно 53%, просматривают новости о президентских выборах в США. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Также отмечается, что 26% наших соотечественников прочат победу действующему главе Белого дома Дональду Трампу.
Кроме того, опрос показал, что позитивно воспринимающих Дональда Трампа россиян оказалось в семь раз больше, чем тех, на кого положительное впечатление производит кандидат от демократов Джо Байден: 29% и 4% респондентов соответственно, отмечает Газета.ру.
Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» высказал мнение о том, что для России мало что измениться от того, кто победит на выборах президента США.
«Для России неважно кто победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся. Мы помним, как обрадовались, когда победил Трамп, но именно при нем против России было введено больше всего санкций», - напомнил Джабаров.
По словам Джабарова, кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы.
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