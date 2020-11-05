Опрос: Каждый второй россиянин следит за выборами президента в США

Между тем, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» высказал мнение о том, что для России мало что измениться от того, кто победит на выборах президента США.

«Для России неважно кто победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся. Мы помним, как обрадовались, когда победил Трамп, но именно при нем против России было введено больше всего санкций», - напомнил Джабаров.

По словам Джабарова, кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы.

