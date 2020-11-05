«Взять паузу»: Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США

Кремль пока не может комментировать выборы президента США, поскольку нужно дождаться ясности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что неопределённость с их итогами может негативно отразиться на мировых делах, прежде всего экономике, пишет ТАСС.

Как отметил Песков, «мы увидим, насколько будет длительным этот период неясности и насколько будет сильным это влияние». При этом, представитель Кремля добавил, что «сейчас, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», пишет RT.