«Взять паузу»: Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США
Кремль пока не может комментировать выборы президента США, поскольку нужно дождаться ясности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что неопределённость с их итогами может негативно отразиться на мировых делах, прежде всего экономике, пишет ТАСС.
Как отметил Песков, «мы увидим, насколько будет длительным этот период неясности и насколько будет сильным это влияние». При этом, представитель Кремля добавил, что «сейчас, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», пишет RT.
Напомним, в Соединенных Штатах продолжается подсчёт голосов на президентских выборах. Кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава Белого дома Дональд Трамп ждут, кому достанутся голоса выборщиков в последних четырёх штатах – Неваде, Пенсильвании, Северной Дакоте и Джорджии.
Кстати, в ходе выборов-2020 установлены несколько рекордов. Главный из них связан с соперником Трампа Байденом: по данным на середину дня 4 ноября, ему удалось получить голоса 69 786 232 американцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Песков заявил о противоречии с минскими договоренностями демилитаризации Донбасса
- Богатейшие люди мира увеличили состояние после выборов в США
- Песков назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
- В Минздраве рассказали, какие домашние животные могут заразиться коронавирусом
- «Взять паузу»: Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru