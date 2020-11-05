«Взять паузу»: Кремль пока не комментирует подведение итогов выборов в США

Кремль пока не может комментировать выборы президента США, поскольку нужно дождаться ясности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что неопределённость с их итогами может негативно отразиться на мировых делах, прежде всего экономике, пишет ТАСС.

Как отметил Песков, «мы увидим, насколько будет длительным этот период неясности и насколько будет сильным это влияние». При этом, представитель Кремля добавил, что «сейчас, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», пишет RT.

«Старики-разбойники»: Байден обставил Трампа в важнейших штатах

Напомним, в Соединенных Штатах продолжается подсчёт голосов на президентских выборах. Кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава Белого дома Дональд Трамп ждут, кому достанутся голоса выборщиков в последних четырёх штатах – Неваде, Пенсильвании, Северной Дакоте и Джорджии.

Кстати, в ходе выборов-2020 установлены несколько рекордов. Главный из них связан с соперником Трампа Байденом: по данным на середину дня 4 ноября, ему удалось получить голоса 69 786 232 американцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремльВыборы Президента США
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