В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания украинских беженцев

Министр юстиции и общественной безопасности Королевства Эмилие Энгер Мель и министр труда и интеграции Тунье Бренна объявили, что изменения призваны облегчить контроль за числом беженцев, а также с целью, чтобы они быстрее начинали работать.

«Количество прибывших в Норвегию должно находиться на рентабельном и контролируемом уровне», - подчеркнула Мель.

Министры также указали, что после начала спецоперации ВС РФ событий на Украине в Норвегию прибыли более 73 тысяч украинских беженцев.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что 10 миллионов жителей Украины стали беженцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

