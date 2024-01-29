В Норвегии ужесточили условия приема и пребывания украинских беженцев
Власти Норвегии ужесточили условия приёма и пребывания в стране беженцев с Украины, сообщает РИА Новости.
Министр юстиции и общественной безопасности Королевства Эмилие Энгер Мель и министр труда и интеграции Тунье Бренна объявили, что изменения призваны облегчить контроль за числом беженцев, а также с целью, чтобы они быстрее начинали работать.
«Количество прибывших в Норвегию должно находиться на рентабельном и контролируемом уровне», - подчеркнула Мель.
Министры также указали, что после начала спецоперации ВС РФ событий на Украине в Норвегию прибыли более 73 тысяч украинских беженцев.
Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что 10 миллионов жителей Украины стали беженцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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