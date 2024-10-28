Опрос: 69% американцев уверены, что Трамп не признает поражение на выборах

В США 69% граждан уверены, что экс-президент Дональд Трамп не признает свое поражение на выборах в 2024 году, следует из опроса SSRS для телеканала CNN.

Так, только 30% американцев считают, что Трамп признает свое поражение, если такой сценарий наступит. Что касается оппонента Трампа Камалы Харрис, 73% избирателей думают, что кандидат в президенты примет свое поражение, только 26% заявили, что Харрис, вероятно, будет оспаривать результаты.

«Хорошо лажу с Путиным»: Трамп четыре раза упомянул РФ на масштабном митинге

Вице-президент США и кандидат на выборах президента от демократов Камала Харрис обходит кандидата от республиканцев Дональда Трампа на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.

Сейчас Харрис поддерживают 46% американцев, за Трампа хотели бы проголосовать 43% граждан. Последние результаты опросов показывают, что Трамп и Харрис примерно в одинаковом положении.

Вице-президент США, кандидат на пост лидера страны от демократической партии Камала Харрис избегает интервью либо отказывается отвечать на прямые вопросы журналистов, что отпугивает избирателей, заявил ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский «Радиоточке НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Президентские ВыборыСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры