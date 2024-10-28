Опрос: 69% американцев уверены, что Трамп не признает поражение на выборах

В США 69% граждан уверены, что экс-президент Дональд Трамп не признает свое поражение на выборах в 2024 году, следует из опроса SSRS для телеканала CNN.

Так, только 30% американцев считают, что Трамп признает свое поражение, если такой сценарий наступит. Что касается оппонента Трампа Камалы Харрис, 73% избирателей думают, что кандидат в президенты примет свое поражение, только 26% заявили, что Харрис, вероятно, будет оспаривать результаты.