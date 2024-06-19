Опрос: 65% детей в детсадах Киева говорят на русском языке

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, разрешающий говорить в дошкольных учреждениях на любых языках коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского, сообщает РИА Новости.

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По этому поводу общественная организация «Спильномова» провела опрос в шести детсадах Киева. По его результатам оказалось, что только 15% детей активно используют украинский, 20% просто его не понимают, 65% говорят на русском.

С 17 июля в эфире украинского телевидения и радио запретили разговаривать на русском языке.

Ранее на Украине на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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