Определен состав команды Путина на президентских выборах

Собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году прошло в Москве в штаб-квартире Народного фронта, сообщает РБК.

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В состав группы вошли секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Также на установочном собрании инициативной группы присутствовали спикер заксобрания ДНР Артём Жога, спортсмены Никита Нагорный и Сергей Карякин, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.

«Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру - это развитые сети наших региональных, местных, первичных отделений», - заявил Турчак на собрании.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о решении баллотироваться не было домашней заготовкой - «он реагировал на обращение людей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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