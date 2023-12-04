Путин наградил Машкова орденом за вклад в развитие культуры и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ, художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Глава государства отметил заслуги Машкова в развитии культуры и искусства, а также его плодотворную творческую деятельность.
Машков ранее выразил готовность стать доверенным лицом Путина на предстоящих президентских выборах.
В понедельник, 4 декабря, Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей (СТД). На этом посту он сменил худрука театра «Et Cetera» Александра Калягина, передает «Радиоточка НСН».
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