Путин наградил Машкова орденом за вклад в развитие культуры и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ, художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства

Глава государства отметил заслуги Машкова в развитии культуры и искусства, а также его плодотворную творческую деятельность.

Машков ранее выразил готовность стать доверенным лицом Путина на предстоящих президентских выборах.

В понедельник, 4 декабря, Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей (СТД). На этом посту он сменил худрука театра «Et Cetera» Александра Калягина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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