Оппозиция в Армении потребовала провести пересчёт голосов на 555 участках
Армянская оппозиция потребовала пересчёта голосов на 555 из 2005 избирательных участков. Об этом со ссылкой на ЦИК республики сообщает RT.
Уточняется, что от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также от блока «Армения», было получено 30 заявлений по данному вопросу.
В комиссии указали, что результаты буду пересмотрены в помещениях окружных избиркомов. Данный процесс будет транслироваться в прямом эфире.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем поздравлять армянского премьера Никола Пашиняна с победой на выборах, следует дождаться объявления их официальных итогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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