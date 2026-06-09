Оппозиция в Армении потребовала провести пересчёт голосов на 555 участках

Уточняется, что от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также от блока «Армения», было получено 30 заявлений по данному вопросу.

В комиссии указали, что результаты буду пересмотрены в помещениях окружных избиркомов. Данный процесс будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем поздравлять армянского премьера Никола Пашиняна с победой на выборах, следует дождаться объявления их официальных итогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

