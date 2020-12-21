Оппозиция Белоруссии отреагировала на новые уголовные дела
Координационный совет Белоруссии отреагировал на новые уголовные дела, возбужденные против организации.
В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Координационного совета, назвали обвинения абсурдными. Также в публикации отмечается, что совет является площадкой для диалога, созданной для разрешения политического кризиса. По мнению совета, подобные уголовные дела являются «попыткой лишить беларусов возможности выбирать свою власть, выражать своё мнение и бороться за свою свободу».
Ранее Генпрокуратура возбудила дело о призывах к свержению конституционного строя в отношении членов президиума КС, созданного для транзита власти по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
С учётом данных, полученных в ходе расследования дела о призывах к захвату власти, ведомство приняло решение завести дела «по факту создания экстремистского формирования и руководства им». Фигурантами проходят Тихановская, а также Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и «иные лица»
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