Оппозиция Белоруссии открыла «народные посольства» за границей

«Народные посольства» Белоруссии начнут работу за пределами республики. Об этом заявил член президиума координационного совета оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

По словам оппозиционера, «народные посольства» станут одним из шагов построения новых отношений между Белоруссией и её зарубежными партнерами.

«Уверяю о готовности со стороны Народного антикризисного управления поддерживать эту инициативу и выражаю уверенность, что общими усилиями мы обязательно придем к нашей совместной цели – свободной и демократичной Беларуси», — цитирует Латушко агентство РИА Новости.

По данным портала, посвященного работе новых организаций, оппозиционеры уже создали их в ряде стран Европы, а также в Бразилии и Южной Корее. «Народные посольства» призваны налаживать и поддерживать контакты с зарубежными государственными и общественными организациями, деловыми и научными кругами, а также защищать интересы белорусов, вынужденных покинуть республику.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

После создания Координационного совета (КС) оппозиции белорусская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены совета были задержаны либо покинули страну, Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.

