Оппозиция Армении выдвинула кандидата на пост премьера

17 оппозиционных партий Армении выдвинули на пост главы правительства Вазгена Манукяна, который ранее уже занимал этот пост.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии «Родина», бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян, передает ТАСС.

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Оппозиция добивается отставки нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, заключившего мирное соглашение по Нагорному Карабаху, в результате которого часть территорий непризнанной республики отошли Азербайджану.

По словам Ванецяна, после отставки Пашиняна оппозиция намерена создать временное правительство во главе которого и должен встать Манукян.

Между тем глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт в Карабахе может быть урегулирован только в случае признания права жителей республики на самоопределение, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияПремьер-министрАрмения
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