Оппозиция Армении выдвинула кандидата на пост премьера

Оппозиция добивается отставки нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, заключившего мирное соглашение по Нагорному Карабаху, в результате которого часть территорий непризнанной республики отошли Азербайджану.

По словам Ванецяна, после отставки Пашиняна оппозиция намерена создать временное правительство во главе которого и должен встать Манукян.

Между тем глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт в Карабахе может быть урегулирован только в случае признания права жителей республики на самоопределение, передает РИА ФАН.

