Оппозиция Армении выдвинула кандидата на пост премьера
17 оппозиционных партий Армении выдвинули на пост главы правительства Вазгена Манукяна, который ранее уже занимал этот пост.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава партии «Родина», бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян, передает ТАСС.
Оппозиция добивается отставки нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, заключившего мирное соглашение по Нагорному Карабаху, в результате которого часть территорий непризнанной республики отошли Азербайджану.
По словам Ванецяна, после отставки Пашиняна оппозиция намерена создать временное правительство во главе которого и должен встать Манукян.
Между тем глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что конфликт в Карабахе может быть урегулирован только в случае признания права жителей республики на самоопределение, передает РИА ФАН.
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