Баку впервые раскрыл общее число погибших в карабахском конфликте
Министерство обороны Азербайджана распространило первые официальные данные о числе погибших в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно предварительным подсчётам, с начала боевых действия невосполнимые потери составили 2 783 военнослужащих.
Ещё более сотни бойцов вооруженных сил Азербайджана числятся пропавшими без вести. На лечении находятся 1245 раненых, приводит РИА ФАН статистику, обнародованную оборонным ведомством республики.
Перемирие в зоне конфликта установилось с 10 ноября после трёхстороннего заявления о прекращении боевых действий Баку, Еревана и Москвы, выполнивший роль посредника. Армения обязалась передать Азербайджану три района в Нагоном Карабахе. Россия ввела в регион военных миротворцев.
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