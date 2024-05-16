Оппозиционный молдавский политик Шор получил российский паспорт

Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор получил паспорт РФ. Об этом политик рассказал в беседе с блогером Стасом «Ай, как просто!» Васильевым.

Отвечая на вопрос о планах получить российское гражданство, Шор отметил, что уже имеет его.

«Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь гражданином в том числе Российской Федерации», — сказал политик.

При этом Шор поделился, что не планирует отказываться от гражданства Израиля. Как отметил политик, это его родина и он любит эту страну.

«Я не нахожусь постоянно на территории России... С удовольствием буду летать в разные страны», — добавил Шор.

Ранее Илан Шор рассказал, что блок «Победа» был сформирован для восстановления отношений с Россией, ЕАЭС, странами СНГ, напоминает RT.

