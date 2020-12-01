Оппозиционная фракция Армении инициировала 7 декабря парламентские слушания

Фракция оппозиционной партии "Просвещенная Армения" инициировала парламентские слушания 7 декабря для обсуждения сложившейся ситуации в Армении. Об этом сообщает радио Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу партии.

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В сообщении отмечается, что слушания будут проведены 7 декабря с 11։00 часов дня в зале заседания парламента в Ереване. Оппозиционеры также предложат свой вариант дорожной карты по выходу из сложившейся в стране ситуации.

С 10 ноября в столице Армении проходят несанкционированные протестные акции из-за соглашения по Нагорному Карабаху, которое подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Основным требованием митингующих является отставка премьер-министра.

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Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:АрменияПарламентОппозицияНагорный Карабах
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