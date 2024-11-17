Оппозиционеры устанавливают палатки в центре Тбилиси
Вечером в воскресенье, 17 ноября, во время новой акции против результатов выборов в парламент, грузинская оппозиция перекрыла движение на одном из главных перекрестков Тбилиси. Как сообщает РИА Новости, демонстранты начали устанавливать палатки.
Акция протеста проходит на пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили и проспекта Чавчавадзе. К демонстрантам присоединяются некоторые водители проезжавших мимо машин.
В центре Тбилиси уже возникли крупные пробки. Глава оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия заявил, что акция с перекрытием дорог продлится не меньше суток. Один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движение» Григол Вашадзе назвал происходящее «предупредительным мирным протестом».
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Оппозиция сочла их результаты фальсифицированными, после чего в Тбилиси начались акции протеста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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