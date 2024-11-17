Оппозиционеры устанавливают палатки в центре Тбилиси

Вечером в воскресенье, 17 ноября, во время новой акции против результатов выборов в парламент, грузинская оппозиция перекрыла движение на одном из главных перекрестков Тбилиси. Как сообщает РИА Новости, демонстранты начали устанавливать палатки.



Акция протеста проходит на пересечении улиц Варазисхеви, Меликишвили и проспекта Чавчавадзе. К демонстрантам присоединяются некоторые водители проезжавших мимо машин.