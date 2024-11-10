Протестующие перекрыли площадь перед парламентом в Грузии
У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси собрались протестующие против результатов парламентских выборов. Точное количество демонстрантов пока неизвестно, сообщает News Georgia.
Как подчеркивает издание, в отличие от похожих акций последних недель, которые проводили оппозиционные партии, 10 ноября людей вывела на улицы социальная платформа Daitove. Демонстрацию организовали через социальные сети.
Администрация этой платформы призвала подписчиков собираться на марш на площади Свободы перед парламентом в Тбилиси. В группе Daitove состоят около 200 тысяч человек.
Требования к властям собравшиеся выражают прежние — признать состоявшиеся 26 октября выборы нелегитимными. Также демонстранты хотят назначения новых выборов под контролем международного комитета.
4 ноября у здания парламента в центре грузинской столицы также прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов. После его завершения протестующие отправились шествием к Дому Юстиции. В тот же день грузинская оппозиция объявила о «непрерывном протесте» — предлагается его не прерывать до назначения новых выборов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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