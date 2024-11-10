Протестующие перекрыли площадь перед парламентом в Грузии

Администрация этой платформы призвала подписчиков собираться на марш на площади Свободы перед парламентом в Тбилиси. В группе Daitove состоят около 200 тысяч человек.

Требования к властям собравшиеся выражают прежние — признать состоявшиеся 26 октября выборы нелегитимными. Также демонстранты хотят назначения новых выборов под контролем международного комитета.

4 ноября у здания парламента в центре грузинской столицы также прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов. После его завершения протестующие отправились шествием к Дому Юстиции. В тот же день грузинская оппозиция объявила о «непрерывном протесте» — предлагается его не прерывать до назначения новых выборов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

