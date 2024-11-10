Протестующие перекрыли площадь перед парламентом в Грузии

У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси собрались протестующие против результатов парламентских выборов. Точное количество демонстрантов пока неизвестно, сообщает News Georgia.

Как подчеркивает издание, в отличие от похожих акций последних недель, которые проводили оппозиционные партии, 10 ноября людей вывела на улицы социальная платформа Daitove. Демонстрацию организовали через социальные сети.

Грузинская оппозиция объявила о непрерывном протесте

Администрация этой платформы призвала подписчиков собираться на марш на площади Свободы перед парламентом в Тбилиси. В группе Daitove состоят около 200 тысяч человек.

Требования к властям собравшиеся выражают прежние — признать состоявшиеся 26 октября выборы нелегитимными. Также демонстранты хотят назначения новых выборов под контролем международного комитета.

4 ноября у здания парламента в центре грузинской столицы также прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов. После его завершения протестующие отправились шествием к Дому Юстиции. В тот же день грузинская оппозиция объявила о «непрерывном протесте» — предлагается его не прерывать до назначения новых выборов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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