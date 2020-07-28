Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда по Газовой директиве

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG обжаловал решение суда в отношении иска компании против Газовой директивы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Nord Stream 2 AG отметили, что не разделяют аргументации суда и по-прежнему придерживаются мнения, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. Апелляция была подана 28 июля.



