Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда по Газовой директиве
28 июля 202023:29
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG обжаловал решение суда в отношении иска компании против Газовой директивы. Об этом сообщает РИА Новости.
В Nord Stream 2 AG отметили, что не разделяют аргументации суда и по-прежнему придерживаются мнения, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. Апелляция была подана 28 июля.
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28 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru