ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что с начала протестов в Белоруссии арестовали более 27 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

По словам Бачелет, с сентября, когда Совет по правам человека провёл срочные дебаты по Белоруссии, ситуация с правами человека в стране продолжает ухудшаться, «особенно в отношении соблюдения права на мирные собрания» - проводятся аресты, зафиксированы случаи применения силы со стороны силовиков.

В заявлении верховного комиссара отмечается необоснованное и непропорциональное применение силы, насильственный разгон мирных демонстраций, в том числе с применением спецсредств: слезоточивого газа, резиновых пуль и светошумовых гранат".

Бачелет также добавила, что наказывать протестующих стали более сурово - помимо штрафов и административных арестов сроком до 15 суток, их стали обвинять по различным статьям Уголовного кодекса. Среди них не только представители оппозиции, но и журналисты, блогеры, юристы, а также защитники прав человека.

Верховный комиссар призвала правительство Белоруссии «немедленно освободить всех незаконно задержанных на митингах», прекратить «насильственный разгон мирных собраний», «обеспечить прозрачное и беспристрастное расследование» всех случаев «нарушения прав человека, в том числе гибели как минимум четырех человек», а также «привлечь виновных к ответственности».

Протесты в Белорусии начались после подведения итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Оппозиция считает, что данные ЦИК, согласно которым победил действующий глава государства Алексангдр Лукашенко, были сфальсифицированы и требует его отставки, а также новых выборов.

