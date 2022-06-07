ООН: Украинский кризис коснулся 1,6 млрд людей

В сообщении также отмечается, что мир столкнулся с усугубляющимся кризисом за время военной операции на Украине.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



