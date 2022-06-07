ООН: Украинский кризис коснулся 1,6 млрд людей

Группа по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы при ООН опубликовала данные во вторник, согласно которым конфликт на Украине затронул жизни и средства около 1,6 млрд человек в мире. Об этом сообщает ТАСС.

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В сообщении также отмечается, что мир столкнулся с усугубляющимся кризисом за время военной операции на Украине.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.


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Фото: president.gov.ua
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