Путин вновь заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить рост доходов граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания по экономическим вопроса он напомнил, что власти уже приняли «ряд решений на этот счёт».
«В том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, и, следовательно, многие социальные пособия и выплаты тоже повысились», - сказал российский лидер.
Он добавил, что важно поддержать потребительский спрос, так как объём розничной торговли в мае «вырос в номинальном выражении», но всё же сократился «с учётом инфляции».
Ранее Путин поручил российскому правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru