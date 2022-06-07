Путин вновь заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить рост доходов граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

Опрос: Более трети россиян заявили об ухудшении своего материального положения

В ходе совещания по экономическим вопроса он напомнил, что власти уже приняли «ряд решений на этот счёт».

«В том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, и, следовательно, многие социальные пособия и выплаты тоже повысились», - сказал российский лидер.

Он добавил, что важно поддержать потребительский спрос, так как объём розничной торговли в мае «вырос в номинальном выражении», но всё же сократился «с учётом инфляции».

Ранее Путин поручил российскому правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ЭкономикаДоходыРоссиянеВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры