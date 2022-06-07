Путин вновь заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян

В ходе совещания по экономическим вопроса он напомнил, что власти уже приняли «ряд решений на этот счёт».

«В том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, и, следовательно, многие социальные пособия и выплаты тоже повысились», - сказал российский лидер.

Он добавил, что важно поддержать потребительский спрос, так как объём розничной торговли в мае «вырос в номинальном выражении», но всё же сократился «с учётом инфляции».

Ранее Путин поручил российскому правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам.

