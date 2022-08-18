ООН считает, что до полного прекращения военных действий на Украине еще далеко

ООН считает, что до переговоров о полном прекращении боевых действий на территории Украины еще далеко. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее канал CNN Turk сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу, в ходе которой обсудят и определят «дорожную карту» по Украине.



Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

