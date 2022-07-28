ООН призывает КНДР к переговорам о мирной денуклеаризации

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает КНДР к возобновлению переговоров о мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он сообщил на брифинге в четверг, передает ТАСС.

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Хак также отметил, что ООН выступает против любой риторики по приминению ядерного оружия.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с Соединенными Штатами. Он также подчеркнул, что силы ядерного сдерживания КНДР также готовы к использованию точно и быстро.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ООНКНДРСеверная Корея
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