ООН призывает КНДР к переговорам о мирной денуклеаризации
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает КНДР к возобновлению переговоров о мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он сообщил на брифинге в четверг, передает ТАСС.
Хак также отметил, что ООН выступает против любой риторики по приминению ядерного оружия.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к любым военным столкновениям с Соединенными Штатами. Он также подчеркнул, что силы ядерного сдерживания КНДР также готовы к использованию точно и быстро.
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