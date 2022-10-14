ООН призвала обеспечить доступ гуманитарных организаций к пленных
14 октября 202222:42
ООН призвала обеспечить доступ гуманитарных организаций к пленным российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак призвал обе стороны конфликта соблюдать это правило.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
Ранее Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что ракетные удары российских вооруженных сил представляют собой очередную эскалацию ситуации вокруг Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru