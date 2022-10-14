ООН призвала обеспечить доступ гуманитарных организаций к пленных

ООН призвала обеспечить доступ гуманитарных организаций к пленным российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Песков: пленные граждане США на Украине должны понести ответственность

Зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак призвал обе стороны конфликта соблюдать это правило.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.

Ранее Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что ракетные удары российских вооруженных сил представляют собой очередную эскалацию ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:ООН
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