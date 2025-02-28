ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США

По его словам, это связано с тем, что США сократили финансирование ООН.

«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, который в 2024 году охватил миллион человек», – подчеркнул он.

Гутерреш добавил, что эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ, и их последствия затронут уязвимые слои населения по всему миру.

Ранее республиканцы-конгрессмены в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

