ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США
Организация Объединённый Наций (ООН) вынужденно приостановила программы оказания финансовой помощи в ряде регионов Украины. Об это заявил гненеральный серкетарь организации Антониу Гутерреш.
По его словам, это связано с тем, что США сократили финансирование ООН.
«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, который в 2024 году охватил миллион человек», – подчеркнул он.
Гутерреш добавил, что эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ, и их последствия затронут уязвимые слои населения по всему миру.
Ранее республиканцы-конгрессмены в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru