ООН приостановила помощь Украине после сокращения поддержки со стороны США

Организация Объединённый Наций (ООН) вынужденно приостановила программы оказания финансовой помощи в ряде регионов Украины. Об это заявил гненеральный серкетарь организации Антониу Гутерреш.

Гутерреш исключил отказ от права вето в ООН

По его словам, это связано с тем, что США сократили финансирование ООН.

«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, который в 2024 году охватил миллион человек», – подчеркнул он.

Гутерреш добавил, что эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ, и их последствия затронут уязвимые слои населения по всему миру.

Ранее республиканцы-конгрессмены в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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