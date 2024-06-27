Гутерреш исключил отказ от права вето в ООН
Механизм права вето в Организации Объединенных Наций (ООН) является сложным вопросом. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.
По его словам, в методах работы Совета безопасности ООН есть аспекты, которые можно улучшить, однако право наложить вето у его членов «не исчезнет ни при каких обстоятельствах».
«Также важно повысить эффективность и укрепить легитимность Совета, так как ООН, как организация, платит высокую цену, когда он не может решить проблему», - заключил генсек.
Ранее Гутерреш заявил, что в рамках реформирования Совбеза ООН следует сделать Африку его постоянным членом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru