Гутерреш исключил отказ от права вето в ООН

По его словам, в методах работы Совета безопасности ООН есть аспекты, которые можно улучшить, однако право наложить вето у его членов «не исчезнет ни при каких обстоятельствах».

«Также важно повысить эффективность и укрепить легитимность Совета, так как ООН, как организация, платит высокую цену, когда он не может решить проблему», - заключил генсек.

Ранее Гутерреш заявил, что в рамках реформирования Совбеза ООН следует сделать Африку его постоянным членом, сообщает RT.

