ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопрос Бербок

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров отметил, что Богданов вел себя корректно, пишут РИА Новости. Он уточнил, что журналист задал вопрос Бербок в специально отведенной для этого зоне, а после пытался задать вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

По словам Федорова, для них невыносимо, что им могут задавать такие вопросы и что они не могут на них ответить.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассмотрит вопрос восстановления уровня аккредитации корреспонденту ВГТРК Богданову, передает RT.

