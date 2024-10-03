ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопрос Бербок

Секретариат ООН понизил аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после того, как он задал вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок, сообщила телекомпания в своем Telegram-канале.

В сообщении организации утверждается, что журналист нарушил правила доступа СМИ, однако конкретные пункты, которые он якобы нарушил, не называются.

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Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров отметил, что Богданов вел себя корректно, пишут РИА Новости. Он уточнил, что журналист задал вопрос Бербок в специально отведенной для этого зоне, а после пытался задать вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

По словам Федорова, для них невыносимо, что им могут задавать такие вопросы и что они не могут на них ответить.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассмотрит вопрос восстановления уровня аккредитации корреспонденту ВГТРК Богданову, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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