СМИ: Обвинения Саймсу расходятся с критикой США преследования журналистов
Обозреватель The Washington Post Джош Рогин в статье для газеты выразил сомнение в правомерности обвинений, предъявленных политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, указывая на противоречие позиции американской администрации.
По его мнению, преследование журналистов, работающих на иностранные СМИ, вызывает вопросы, особенно в контексте борьбы с иностранным влиянием.
Рогин отметил, что Саймс стал единственным аналитиком, обвиненным в нарушении санкций США, несмотря на то, что многие американские граждане работают на российские СМИ, находящиеся под санкциями.
Саймс отверг обвинения и заявил, что не планирует возвращаться в США из-за сомнений в справедливом рассмотрении дела, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru