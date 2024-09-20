Обозреватель The Washington Post Джош Рогин в статье для газеты выразил сомнение в правомерности обвинений, предъявленных политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии, указывая на противоречие позиции американской администрации.

По его мнению, преследование журналистов, работающих на иностранные СМИ, вызывает вопросы, особенно в контексте борьбы с иностранным влиянием.