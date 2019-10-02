ООН получила обращение России о визовых трениях с США

Ранее стало известно, что американские визы не получила целая группа участников российской делегации, которая отправлялась для работы в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В МИД РФ заявили, что это нанесло ущерб имиджу ООН. Министр иностранных дел Серей Лавров пообещал адекватный ответ Москвы на демарш Вашингтона.

