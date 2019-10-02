ООН получила обращение России о визовых трениях с США
Организация Объединённых Наций получила обращение от России по поводу визовых проблем, которые вызваны действиями со стороны Соединённых Штатов Америки. Об этом объявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он заверил, что после изучения вопроса, ООН примет необходимые меры реагирования, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что американские визы не получила целая группа участников российской делегации, которая отправлялась для работы в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В МИД РФ заявили, что это нанесло ущерб имиджу ООН. Министр иностранных дел Серей Лавров пообещал адекватный ответ Москвы на демарш Вашингтона.
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