ООН поддержала открытие гуманитарного коридора в сектор Газа

Она подчеркнула, что «полная блокада», которую объявил Израиль, — путь к гуманитарной катастрофе в Газе. Под запретом ввоз продуктов, топлива, медицинских материалов и воды. Это ставит под угрозу жизнь всего населения Газы, добавила представитель ООН.

Шамдасани подчеркнула, что предпринимаемые Израилем действия идут вразрез с международным правом. В связи с этим ООН требует от Тель-Авива отказаться от таких мер.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил, что внутри Израиля есть большое количество израильских арабов, которые могут восстать против евреев в ходе акций в поддержку Палестины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

