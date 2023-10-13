ООН поддержала открытие гуманитарного коридора в сектор Газа
Все государства должны требовать открытия гуманитарного коридора в сектор Газа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равины Шамдасани.
Она подчеркнула, что «полная блокада», которую объявил Израиль, — путь к гуманитарной катастрофе в Газе. Под запретом ввоз продуктов, топлива, медицинских материалов и воды. Это ставит под угрозу жизнь всего населения Газы, добавила представитель ООН.
Шамдасани подчеркнула, что предпринимаемые Израилем действия идут вразрез с международным правом. В связи с этим ООН требует от Тель-Авива отказаться от таких мер.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил, что внутри Израиля есть большое количество израильских арабов, которые могут восстать против евреев в ходе акций в поддержку Палестины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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