ООН одобрила смену международного названия Турции

Организация объединенных наций (ООН) одобрила смену международного названия Турции. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Одобренное название - Turkiye. С этого момента оно будет использоваться на всех международных мероприятиях и официальных документах.

Ранее в документах использовались этнонимы - Turkey, Turkei, Turquie и другие.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ООНТурция
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