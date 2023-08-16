ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР
Представитель Организации Объединенных Наций примет участие в саммите БРИКС в ЮАР. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.
«Все подробности представительства Всемирной организации на саммите в Претории будут озвучены на следующей неделе», - пообещал Хак.
Саммит БРИКС пройдет в Претории с 22 по 24 августа. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Представлять Россию на мероприятиях будет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что БРИКС может быть расширен по итогам саммита в ЮАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru