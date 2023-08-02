«Нет согласия»: В России назвали невозможным полноценное расширение БРИКС

Полноценное расширение БРИКС невозможно, так как участники не смогли договориться на этот счет, заявил востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН.

Страны БРИКС накануне саммита не могут договориться о расширении организации. Среди желающих вступить в БРИКС Иран, Индонезия, Мексика. Китай выступает за расширение с целью показать США свое глобальное влияние. Бразилия же является основным противником расширения альянса, передает агентство Reuters. Лукин отметил, что изначально организация не подразумевала членства большого количества стран.