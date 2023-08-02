«Нет согласия»: В России назвали невозможным полноценное расширение БРИКС
Востоковед Александр Лукин отметил в эфире НСН, что группа стран может прибегнуть к неполному членству партнеров, которые согласятся на такие условия.
Полноценное расширение БРИКС невозможно, так как участники не смогли договориться на этот счет, заявил востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин в беседе с НСН.
Страны БРИКС накануне саммита не могут договориться о расширении организации. Среди желающих вступить в БРИКС Иран, Индонезия, Мексика. Китай выступает за расширение с целью показать США свое глобальное влияние. Бразилия же является основным противником расширения альянса, передает агентство Reuters. Лукин отметил, что изначально организация не подразумевала членства большого количества стран.
«Даже если одна страна будет против, расширения не будет. То есть сейчас это невозможно. Многие страны хотят туда вступить, потому что это крайне престижно. Изначально идея была в том, что это будут представители с разных континентов, ведущие страны. Если принять все 25-30 стран, которые хотят вступить, это будет уже совсем другая организация, в которой будут собраны практически все страны в противовес западным», - рассказал он.
По его словам, объединение БРИКС может пойти на неполное членство партнеров – например, привлечь страны в качестве официальных наблюдателей союза.
«Пока БРИКС – это группа стран из G20, которая представляет интересы незападного мира. В случае расширения организация будет уже совсем другой, некая такая ООН. Но там и сейчас много споров. Например, Китай предложил создать единую валюту, но Индия выступает против – даже в рамках пяти членов не по всем вопросам имеется согласие. Согласия будет достичь еще труднее. В организациях есть разные формы членства, например, наблюдатели, партнеры по диалогу, как в ШОС. Думаю, в БРИКС пойдут по этому пути – будут полные участники и нет, но непонятно, захотят ли другие страны, например, Аргентина, Мексика такого неполного членства», - резюмировал собеседник НСН.
Страны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом, за год, заявил ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко «Радиоточке НСН».
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