Онлайн-саммит G7 стартовал под председательством Великобритании

Виртуальный саммит «Большой семёрки» стартовал сегодня под председательством Великобритании. Встреча лидеров государств G7 проходит в формате видеоконференции.

Встреча лидеров стран Группы семи не проводилась с апреля 2020 года. В ней принимают участие премьер-министры Великобритании, Италии, Канады и Японии, президенты США и Франции, канцлер Германии, а также высокие представители Евросоюза.

Всё заседание проходит в приватном режиме – без присутствия СМИ. В преддверии встречи стало известно, что основной темой обсуждения станет выработка общего подхода к борьбе с пандемией коронавируса. Предполагается положить конец разобщающей, узконациональной политике, которая омрачала первоначальный ответ на этот вызов, сообщили в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал призвать лидеров G7 поддержать усилия по сокращению до ста дней времени разработки вакцин от новых заболеваний.

В традиционном формате встречу «Большой семёрки» Великобритания собирается провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье. В прошлом году из-за пандемии коронавируса очный саммит G7 так и не был проведен.

