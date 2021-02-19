Онлайн-саммит G7 стартовал под председательством Великобритании
Виртуальный саммит «Большой семёрки» стартовал сегодня под председательством Великобритании. Встреча лидеров государств G7 проходит в формате видеоконференции.
Встреча лидеров стран Группы семи не проводилась с апреля 2020 года. В ней принимают участие премьер-министры Великобритании, Италии, Канады и Японии, президенты США и Франции, канцлер Германии, а также высокие представители Евросоюза.
Всё заседание проходит в приватном режиме – без присутствия СМИ. В преддверии встречи стало известно, что основной темой обсуждения станет выработка общего подхода к борьбе с пандемией коронавируса. Предполагается положить конец разобщающей, узконациональной политике, которая омрачала первоначальный ответ на этот вызов, сообщили в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал призвать лидеров G7 поддержать усилия по сокращению до ста дней времени разработки вакцин от новых заболеваний.
В традиционном формате встречу «Большой семёрки» Великобритания собирается провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье. В прошлом году из-за пандемии коронавируса очный саммит G7 так и не был проведен.
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