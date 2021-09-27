Онищенко рассказал, чем займется после Госдумы
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, занимавший в Госдуме седьмого созыва пост первого заместителя председателя Комитета по образованию и науке, рассказал, где продолжит работу после парламента.
Онищенко сказал ТАСС, что рассматривает «широкий диапазон деятельности».
«Я, во-первых, член президиума Российской академии наук, а в мае меня избрали членом президиума Российской академии образования. Прежде всего, в Российской академии образования, Российской академии наук я буду, так сказать, определять свое и профессиональное, ну и, скорее всего, политическое будущее», - отметил бывший главсанврач.
Он признался, что планирует «продолжить работу в направлении здоровьесбережения» и заняться детским питанием.
Кроме того, Онищенко сообщил, что продолжит работу в Медицинской лиге России, которую он возглавляет с 2016 года. Эта организация занимается аккредитацией медицинских вузов.
В середине сентября Онищенко заявил в эфире НСН, что проводить ревакцинацию в России преждевременно. Он также раскритиковал директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, высказав мнение, что производители вакцин «вообще молчать должны».
«У нас о ревакцинации первыми начали кричать разработчики и производители вакцин. По медицинской этике они вообще молчать должны. Вы вакцину делаете, а врачи разберутся. Тот же Гинцбург, наш друг, великим стал вакцинатором. Сам не врач, биолог, и вот он дает советы. Понятно, почему это происходит. Нетрудно догадаться. Если почитать «Капитал» Маркса, то там было: материя первична», - сказал Онищенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
- В Госдуму внесен законопроект, разрешающий губернаторам избираться на два срока подряд
- Онищенко рассказал, чем займется после Госдумы
- Вучич пригрозил отреагировать на обострение в Косово в случае бездействия НАТО
- В Киеве заявили, что Евросоюз «кинул» Украину
- Умер киновед Кирилл Разлогов
- Один человек погиб при пожаре в больнице для COVID-пациентов в Воронежской области
- СМИ: Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в Коммунарку
- СМИ сообщили о грядущих отставках в Крыму из-за дела Кабанова о хищениях
- Талибы запретили афганцам брить бороды и ходить в барбершопы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru