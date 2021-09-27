Онищенко рассказал, чем займется после Госдумы

«Я, во-первых, член президиума Российской академии наук, а в мае меня избрали членом президиума Российской академии образования. Прежде всего, в Российской академии образования, Российской академии наук я буду, так сказать, определять свое и профессиональное, ну и, скорее всего, политическое будущее», - отметил бывший главсанврач.

Он признался, что планирует «продолжить работу в направлении здоровьесбережения» и заняться детским питанием.

Кроме того, Онищенко сообщил, что продолжит работу в Медицинской лиге России, которую он возглавляет с 2016 года. Эта организация занимается аккредитацией медицинских вузов.

В середине сентября Онищенко заявил в эфире НСН, что проводить ревакцинацию в России преждевременно. Он также раскритиковал директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, высказав мнение, что производители вакцин «вообще молчать должны».

«У нас о ревакцинации первыми начали кричать разработчики и производители вакцин. По медицинской этике они вообще молчать должны. Вы вакцину делаете, а врачи разберутся. Тот же Гинцбург, наш друг, великим стал вакцинатором. Сам не врач, биолог, и вот он дает советы. Понятно, почему это происходит. Нетрудно догадаться. Если почитать «Капитал» Маркса, то там было: материя первична», - сказал Онищенко.



