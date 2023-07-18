Мизулина не знает, чем займется после ухода из Совета Федерации

Сенатор Елена Мизулина заявила, что пока не думала о том, где будет трудиться после возможного ухода из Совета Федерации.

Срок ее полномочий в Совфеде истекает в сентябре. РБК со ссылкой два источника, знакомых с обсуждением вопроса, сообщил, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона Мизулиной трех кандидатов.