Мизулина не знает, чем займется после ухода из Совета Федерации

Сенатор Елена Мизулина заявила, что пока не думала о том, где будет трудиться после возможного ухода из Совета Федерации.

Срок ее полномочий в Совфеде истекает в сентябре. РБК со ссылкой два источника, знакомых с обсуждением вопроса, сообщил, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона Мизулиной трех кандидатов.

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По словам Мизулиной, сейчас у нее много работы и она не думает о том, чем будет заниматься, в случае, если не попадает в Совфед, передает РИА Новости.

Мизулина известна проведением громких законопроектов, в том числе о борьбе с «гей-пропагандой». Политик также выступала за запрет бэби-боксов в стране. Была соавтором проекта о запрете абортов в частных клиниках, а также исключении их из системы ОМС без медицинских показаний.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Совет Федерации РФЕлена Мизулина

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