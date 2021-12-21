ВОЗ ожидает, что «омикрон» вскоре станет доминирующим штаммом в Европе
Во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что штамм «омикрон» станет доминирующим в Европе в течение нескольких недель. Об этом сообщает Associated Press.
«Омикрон» к настоящему моменту был обнаружен, по крайней мере, в 38 из 53 членов Европейского региона ВОЗ. Данным штамм уже является доминирующим вариантом в Соединенном Королевстве, Дании и Португалии. Отмечается, что в этих странах число случаев «омикрона» удваиваются каждые 1,5-3 дня.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал правительства готовиться к «значительному всплеску» случаев заболевания коронавирусом.
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