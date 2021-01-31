Омбудсмен Москвы: В столице задержали около 120 протестующих

«Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется», -заявила уполномоченный по правам человека столицы.

По ее словам, к ней пока не поступало обращений от задержанных.

Ранее детский омбудсмен Москвы также заявила об отсутствии обращений к ней по поводу задержанных подростков.

По данным «ОВД-инфо» на 14:21 31 января, в Москве задержали 338 человек. Всего по России - 1643 гражданина.

