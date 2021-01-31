Омбудсмен Москвы: В столице задержали около 120 протестующих
Примерно 120 человек силовики задержали на незаконных акциях в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена Москвы Татьяну Потяеву.
«Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется», -заявила уполномоченный по правам человека столицы.
По ее словам, к ней пока не поступало обращений от задержанных.
Ранее детский омбудсмен Москвы также заявила об отсутствии обращений к ней по поводу задержанных подростков.
По данным «ОВД-инфо» на 14:21 31 января, в Москве задержали 338 человек. Всего по России - 1643 гражданина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru